Tennis live: Dominic Thiem - Daniil Medwedew

In der zweiten Runde der Erste Bank Open in Wien trifft Dominic Thiem auf den russischen Weltklassespieler Daniil Medwedew. Gelingt Österreichs Tennisstar gegen die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste der Einzug in die nächste Runde? Verfolgen Sie das Match am Donnerstag ab etwa 15.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Jubelt Dominic Thiem auch gegen Daniil Medwedew

Das Match im Liveticker