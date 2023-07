Dominic Thiem fordert zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon Stefanos Tsitsipas - und es geht bei 6:3, 6:7(1), 2:6, 7:6(5) in den fünften und entscheidenden Satz. Gelingt dem österreichischen Tennisstar gegen den favorisierten Griechen der Einzug in die zweite Runde? Verfolgen Sie das Duell jetzt hier im Liveticker!

BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Dominic Thiem startete gegen Stefanos Tsitsipas sehr stark. BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Dominic Thiem zeigte zu Beginn ein ganz anderes Gesicht als zuletzt. BILD: SN/AP Bei 6:3, 3:4 wurde das Match wegen Regens auf Mittwoch vertagt. BILD: SN/APA/AFP/DANIEL LEAL Bei der Fortsetzung lief für Thiem nicht mehr viel zusammen.

Das Match im Liveticker