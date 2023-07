Dominic Thiem spielt derzeit in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon auf Stefanos Tsitsipas - und ihm gelingt das erste Break und infolge der Satzgewinn zum 6:3. Gelingt dem österreichischen Tennisstar gegen den favorisierten Griechen der Einzug in die zweite Runde des Rasenklassikers? Verfolgen Sie das Match, das derzeit wegen Regens unterbrochen ist, hier im Liveticker!

BILD: SN/IMAGO/TENNISPHOTO.DE Dominic Thiem beim Turnier in Halle.

Das Match im Liveticker