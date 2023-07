Wimbledon live: Dominic Thiem vorerst nur vom Regen zu stoppen - Duell mit Stefanos Tsitsipas wird nach Satzführung Mittwoch fortgesetzt

Dominic Thiem spielt derzeit in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon auf Stefanos Tsitsipas - er holt den ersten Satz mit 6:3. Gelingt dem österreichischen Tennisstar gegen den favorisierten Griechen der Einzug in die zweite Runde des Rasenklassikers? Verfolgen Sie das Match, das bei 3:4 im zweiten Satz derzeit wegen Regens unterbrochen wurde, am Mittwoch mit Wiederbeginn hier im Liveticker! Auch die Spiele von Sebastian Ofner und Dennis Novak wurden auf Mittwoch vertagt.

BILD: SN/AP Bei 6:3, 3:4 wurde das Match wegen Regens unterbrochen. BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Dominic Thiem startete gegen Stefanos Tsitsipas sehr stark.

Das Match im Liveticker