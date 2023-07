Wimbledon live: Wieder Regen - Duell Dominic Thiem gegen Stefanos Tsitsipas in der Warteschleife

Dominic Thiem fordert in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon Stefanos Tsitsipas - und führt mit 6:3. Gelingt dem österreichischen Tennisstar gegen den favorisierten Griechen der Einzug in die zweite Runde des Rasenklassikers? Verfolgen Sie das Match, das bei 3:4 im zweiten Satz wegen Regens vertagt wurde, am Mittwoch ab etwa 16 Uhr hier im Liveticker! Die Spiele von Sebastian Ofner, Dennis Novak und Julia Grabher wurden am Mittwoch bei abermals einsetzendem Regen nach 20 Minuten unterbrochen.

BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Dominic Thiem startete gegen Stefanos Tsitsipas sehr stark. BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Dominic Thiem zeigte ein ganz anderes Gesicht als zuletzt. BILD: SN/AP Bei 6:3, 3:4 wurde das Match wegen Regens unterbrochen.

