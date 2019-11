Liveticker: Thiem gegen Djokovic bei den ATP Finals in London

Nach seinem Sieg gegen Roger Federer trifft Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem bei den ATP Finals in London am Dienstagabend auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Mit seinem 7:5,7:5-Sieg über Roger Federer hat Dominic Thiem am Sonntag gezeigt, dass er bei den ATP Finals in London auch reif für mehr ist. Nun geht es am Dienstag (nicht vor 21 Uhr MEZ) gegen Topfavorit Novak Djokovic aus Serbien. Mit einem Sieg wäre Thiem wohl am Ziel Halbfinale angekommen. Verfolgen Sie das Match Thiem gegen Djokovic hier im Liveticker!

Das Match im Liveticker:

Quelle: SN