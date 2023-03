Lucky Loser Grabher verabschiedet sich in 2. Miami-Runde

Die als Lucky Loser in den Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers von Miami gerutschte Julia Grabher hat sich am Donnerstag in der zweiten Runde auch gleich wieder verabschiedet. Die Vorarlbergerin, als 94. beste Österreicherin im Tennis-Ranking, unterlag der US-Amerikanerin Claire Liu mit 4:6,3:6 und muss weiter auf ihren zweiten Hauptrundensieg auf der WTA-Tour in diesem Jahr warten.

Grabher war am Montag in der 2. Qualirunde an Teresa Martincova (CZE) gescheitert, hatte dann aber vom verletzungsbedingten Rückzug der polnischen Titelverteidigerin Iga Swiatek sowie einem Freilos profitiert. Liu (22), in der Weltrangliste auf Platz 59, war in der ersten Runde beim Stand von 3:6,3:3 auch dank der Aufgabe ihrer tschechischen Gegnerin Katerina Siniakova weitergekommen.