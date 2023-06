Lukas Neumayer erreicht mit Turniersieg neues Karriere-Hoch

Der Radstädter Tennisprofi nähert sich nach einem zähen Saisonstart wieder der Bestform und damit der ATP-Challenger-Tour.

Lukas Neumayer (mit Touringcoach Richard Ruckelshausen) holte in Jablonec seinen zweiten ITF-Titel in drei Wochen.

Die Formkrise zu Saisonbeginn ist überwunden und Lukas Neumayer in der Weltrangliste auf dem Weg nach oben. Der 20-jährige Tennisprofi holte seinen zweiten Titel in drei Wochen. Neumayer, als Nummer drei gesetzt, gab im Endspiel des mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turniers in Jablonec (Tschechien) erstmals einen Santz ab, besiegte den Deutschen Tim Handel aber 6:2, 3:6, 6:1 und gehört damit wieder zu den besten 300 der ATP-Weltrangliste.

Neumayer: "Ich spiele jetzt aggressiver"

Neumayer wird sich auf ...