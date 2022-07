Lukas Neumayer holt seltenes Gold für Salzburg

Der Radstädter reist als neuer Staatsmeister zum ATP-Challenger: "Das war mein bestes Tennis."

Mit 8000 Euro Preisgeld und vor allem viel Selbstvertrauen reist Lukas Neumayer zum ATP-Challenger in Salzburg. International und in der Bundesliga hat der 19-jährige Tennisprofi aus Radstadt in den vergangenen Monaten schon öfter aufgezeigt und nun seinen bisher prestigeträchtigsten Erfolg gefeiert. Neumayer besiegte im Endspiel der Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf den Steirer Filip Misolic 2:6, 6:4, 6:1.

"Das fühlt sich richtig gut an. Ich habe gewusst, dass ich gegen jeden hier gewinnen kann, und das schließlich auch gezeigt", sagt ...