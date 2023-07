Lukas Neumayer mit der perfekten Salzburger Ouvertüre zum Österreicher-Tag im Volksgarten

Der Lokalmatador lieferte mit einem spannenden Sieg zum Auftakt einen Vorgeschmack auf den rot-weiß-roten Großkampftag am Dienstag, wenn sechs Österreicher spielen.

Fast alles, was Österreichs Tennis zu bieten hat, ist seit Montag in geballter Form im Salzburger Volksgarten zu sehen. So steht zunächst der Dienstag ganz im Zeichen von Rot-Weiß-Rot. Der Center Court gehört Dennis Novak, Filip Misolic, Jurij Rodionov und ...