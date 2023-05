Lukas Neumayer spielt um Finalpremiere 2023

Der Tennisprofi aus Radstadt kämpfte sich beim mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Sardinien ins Halbfinale.

Lukas Neumayer steht in Sardinien im Halbfinale.

Mit einem Kraftakt hat Lukas Neumayer das Halbfinale in Santa Margherita di Pula erreicht. Der 20-jährige Radstädter besiegte den Italiener Federico Iannaccone 6:1, 0:6, 6:4. Ein Match mit viel Auf und Ab, bei dem Neumayer nach zwei klaren Sätzen auf beiden Seiten im dritten Satz 3:1 führte, 3:4 zurücklag und dann aber die letzten drei Games verbuchte.

Damit hielt sich der Weltranglisten-340. die Chance auf sein erstes Endspiel und seinen ersten Titel in diesem Jahr am Leben, nachdem der Saisonstart nicht wie erhofft verlaufen war. Allerdings wartet nun im Halbfinale am Freitag mit dem als Nummer zwei gesetzten Polen Daniel Michalski die Nummer 272 der Welt.