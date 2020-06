Lukas Neumayer traut sich auch gegen Jürgen Melzer alles zu

Der 17-jährige Radstädter spielte bei der Austrian Pro Series sein bisher "bestes Tennis" und könnte sich nun mit einem Duell gegen Dominic Thiem belohnen.

Salzburgs Tennishoffnung Lukas Neumayer hat bei der Austrian Pro Series, dem Turnier der besten österreichischen Profis, mit dem Einzug in die Zwischenrunde der Top 12 zwar sein Ziel erreicht, will sich damit aber nicht zufriedengeben. Nach einem Auftaktsieg über Sam Weissborn hatte er vor allem gegen Dennis Novak groß aufgezeigt und gegen die rot-weiß-rote Nummer zwei beim 1:6, 6:3, 4:6 die Sensation am Schläger, ließ jedoch Breakchancen zum 5:4 aus. "Da habe ich das beste Tennis meiner Karriere gespielt", sagt der 17-jährige Radstädter, der danach Alexander Erler 4:6, 2:6 unterlag.

"Wenn ich einigermaßen an die Leistung vom Novak-Match anschließen kann, kann ich die nächsten zwei Partien gewinnen", traut sich Neumayer gegen den 19-jährigen Tiroler Sandro Kopp ebenso wie gegen Österreichs Rekord-Nationalspieler und Ex-Top-10-Mann Jürgen Melzer alles zu. Gelingt ihm tatsächlich noch ein Sieg, wäre das fast gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Finalphase der besten Acht. Drei weitere Gruppenspiele, wohl eines gegen Thiem, würden ein weiteres Karriere-Highlight bedeuten.