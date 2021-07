Lukas Neumayer vor ATP-Debüt in Kitzbühel: "Vorfreude ist riesig"

Der Dienstag des Sandplatzklassikers steht ganz im Zeichen von Rot-Weißt-Rot. Der 18-jährige Salzburger Lukas Neumayer, der emotionale Tage erlebt, traut sich auch im Hauptbewerb etwas zu.

In Abwesenheit von Dominic Thiem will dieses Jahr ein rot-weiß-rotes Trio die große Bühne in Kitzbühel nutzen, um erstmals bei einem Heimturnier auf sich aufmerksam zu machen. Dennis Novak und Alexander Erler sind dank einer Wildcard am Start und in ihren Auftaktpartien am Dienstag (ab 12.30 Uhr/live Servus TV) daher ebenso Außenseiter wie Lukas Neumayer, der sensationell die Qualifikation gemeistert hat. In einem wohl fast ausverkauften Stadion am Österreicher-Tag trauen sich die Lokalmatadore aber durchwegs Überraschungen zu.

Laut ...