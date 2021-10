Marach/Oswald in Sofia erstmals gemeinsam in ATP-Finale

Oliver Marach und Philipp Oswald haben sich am Samstag erstmals gemeinsam für ein Endspiel auf der ATP-Tour qualifiziert. Der 41-jährige Steirer und der 35-jährige Vorarlberger besiegten beim ATP-250-Tennis-Turnier in Sofia auf Hartplatz die mexikanisch-argentinische Paarung Santiago Gonzalez/Andres Molteni nach 1:34 Stunden mit 2:6,7:5,10:6. Im Finale am Sonntag treffen die Österreicher auf die Briten Jonny O'Mara/Ken Skupski (GBR).

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Marach/Oswald schlagen zu erstem gemeinsamen Titel auf

Für Marach, der eigentlich seine Karriere schon hatte beenden wollen, nun mit Oswald aber doch noch bis 2022 weiterdenkt, geht es um seinen insgesamt 24. Doppel-Titel auf der Tour und seinen ersten seit Hamburg 2019, damals mit Jürgen Melzer. Er stand zudem bisher in 29 Doppel-Endspielen, die er nicht gewonnen hat. Oswald hofft, das Dutzend an Doppel-ATP-Turniersiegen komplett zu machen, es ist sein insgesamt auch schon 20. Finale.