Medwedew mit einiger Mühe ins Melbourne-Viertelfinale

US-Open-Champion Daniil Medwedew fehlen noch drei Siege zum zweiten Tennis-Grand-Slam-Titel. Bei den Australian Open in Melbourne erreichte der russische Weltranglisten-Zweite am Montag mit einem mühevollen 6:2,7:6(4),6:7(4),7:5 gegen US-Außenseiter Maxime Cressy das Viertelfinale. Im Kampf um den Einzug in die Vorschlussrunde bekommt er es mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.

SN/APA/AFP/MICHAEL ERREY Der Russe ist eine Runde weiter

Auger-Aliassime besiegte den früheren Melbourne-Finalisten Marin Cilic mit 2:6,7:6(7),6:2,7:6(4). Medwedew hatte im vergangenen Jahr bei den Australian Open das Endspiel gegen Rekordsieger Novak Djokovic verloren und im September bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Als zweiter Italiener nach Matteo Berrettini zog Jannik Sinner ins Viertelfinale ein. Der 20-jährige Südtiroler schaltete mit Alex de Minaur den letzten Australier aus und steht nach dem glatten 7:6(3),6:3,6:4 erstmals in der Runde der letzten acht von Melbourne. Für Sinner geht es gegen Stefanos Tsitsipas (GRE-4) oder Taylor Fritz (USA-20) weiter. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep ist hingegen im Achtelfinale ausgeschieden. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad zog die rumänische Finalistin von 2018 mit 4:6,6:3,4:6 gegen die ungesetzte Französin Alizé Cornet den Kürzeren. Halep waren die Strapazen bei der Hitze anzusehen. In ihrem ersten Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier trifft Cornet auf Danielle Collins, die gegen die Belgierin Elise Mertens 4:6,6:4,6:4 gewann. Die Weltranglisten-30. Collins steht als dritte US-Amerikanerin nach Jessica Pegula und Madison Keys unter den Top Acht. Ebenfalls in drei Sätzen erreichte die ehemalige French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek erstmals das Melbourne-Viertelfinale. Die als Nummer sieben gesetzte Polin bezwang die Rumänin Sorana Cirstea 5:7,6:3,6:3. Ihre nächste Gegnerin wird Aryna Sabalenka (BLR-2) oder Kaia Kanepi (EST) sein.