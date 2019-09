Medwedew und Switolina bei US Open in New York im Halbfinale

Daniil Medwedew bleibt der aktuell "heißeste" Spieler auf der ATP-Tour. Der 23-jährige Russe setzte am Dienstag seinen Erfolgslauf bei den mit 57,238 Mio. Dollar dotierten US Open in New York fort. Der zuletzt erstmals in die Top Five gekletterte 23-Jährige besiegte am Dienstag den Schweizer Stan Wawrinka nach 2:34 Stunden mit 7:6(6),6:3,3:6,6:1 und steht im Semifinale.

SN/APA (AFP/Getty)/AL BELLO Wawrinka hat in Medwedew seinen Meister gefunden