Mektic/Peya verloren Auftakt-Match beim Masters

Ein Sieg wäre aufgrund der Vorgeschichte eine Überraschung gewesen: Alexander Peya, der am Sonntag bei den ATP Finals in London sein Comeback nach fast drei Monaten feierte, musste sich an der Seite von Nikola Mektic (CRO) den als Nummer zwei gesetzten Kolumbianern Juan Sebastian Cabal/Robert Farah mit 3:6,4:6 geschlagen geben.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Peya/Mektic bei Comeback chancenlos