Melbourne hat sein Traumfinale: Djokovic gegen Nadal

Mit zwei so einseitigen Herren-Halbfinali bei den Australian Open hat niemand gerechnet. Rafael Nadal war am Donnerstag in nur 106 Minuten über Jungstar Stefanos Tsitsipas hinweggebraust, Novak Djokovic toppte das am Freitag sogar. Der Weltranglisten-1. machte das erste Major-Semifinale des Franzosen Lucas Pouille beim 6:0,6:2,6:2 in 83 Minuten zu dessen Alptraum. Melbourne hat sein Traum-Finale.

SN/APA (AFP)/GREG WOOD Djokovic lie§ Pouille keine Chance