Mentalitätsproblem? Dominic Thiem kämpft um konstante Intensität

Nach dem Auftakt-Aus bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle weiß Dominic Thiem, wo er ansetzen muss. Wie ist es zu deuten, dass es die Bühne und großartige Unterstützung beim Heimturnier brauchte, um eine bessere Leistung zu zeigen?

Sobald Dominic Thiem den Centre Court betritt, verwandeln die Zuschauerinnen und Zuschauer die Wiener Stadthalle in ein Tollhaus. Da ist es völlig egal, ob er die Nummer drei oder 99 ist, ob er als US-Open-Sieger und Titelanwärter einläuft oder seit geraumer Zeit weit von diesen Erfolgen und Ansprüchen entfernt ist. Das wurde am "Thiemstag" einmal öfter deutlich. Ebenso klar wurde auch, warum der von 9300 frenetischen Fans angetriebene Publikumsliebling diese Stimmung zwar in Leistung, nicht aber in ein Ergebnis ummünzen konnte. Thiem verkaufte sich teuer, vergab im Erstrunden-Schlager der Erste Bank Open beim 6:7(5), 4:6 gegen Stefanos Tsitsipas aber wieder zu viele Chancen.

Es war neuerlich ein Duell auf Augenhöhe. Ohne Aufschlagverlust ging es ins Tiebreak, in dem Thiem 4:2 führte und 5:7 verlor. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch sportliche Dämpfer der Stimmung keinen Abbruch taten. Denn während Thiem drei Breakbälle früh in Satz zwei nicht nützte, schlug Tsitsipas prompt beim ersten zu. Es sollte dies dann schon der Anfang vom Ende sein. Der 30-Jährige stemmte sich mit allen Mitteln gegen die Niederlage. Spektakuläre Punkte und auch die Körpersprache erinnerten an früher. Doch die Hypothek des Aufschlagverlusts war am Ende zu groß.

Thiem: "Das muss ich ändern"

Um 19.41 Uhr war die Tennisparty zu Ende, mit stehenden Ovationen wurde Thiem verabschiedet. Erhobenen Hauptes verließ er jene Bühne, die er offensichtlich braucht, um sein aktuelles Leistungsvermögen abzurufen, wie er zugibt: "Das waren zwei Stunden gutes Tennis, ein Match, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Die hat er besser gemacht. Es hat aber auch ganz klar gezeigt, dass ich immer so eine Intensität auf den Platz bringen muss." Dann würden das Spielglück, die richtigen Entscheidungen und damit die Ergebnisse zurückkommen.

Thiem gesteht also durchaus ein Mentalitätsproblem ein. Nun bleibt abzuwarten, ob ihm diese Erfahrung weiterhilft, um zu wissen, wo er ansetzen muss. Oder tut sich Österreichs Star generell schwer, um tagtäglich aufopferungsvoll zu arbeiten? Allgemein habe er aber seine Leistung viel zu selten auf die Platte gebracht. Als Beispiele nannte er die Turniere Antwerpen, Astana oder Bratislava. "Da ist es nicht auf Kleinigkeiten angekommen, da habe ich meine Leistung nicht gebracht. Das muss ich ändern im Hinblick auf nächstes Jahr", sprach der ÖTV-Akteur Klartext. Das Gleiche habe er aber nach seinem Wien-Out 2022 (Achtelfinale) gesagt. "Jetzt stehe ich wieder an der gleichen Stelle, also ist es mir 2023 nicht gelungen, das zu schaffen. Ich werde schauen, dass es mir 2024 gelingt", sagte Thiem. "Wenn ich das schaffe, wird es noch einmal was, wenn nicht, schaut es düster aus."