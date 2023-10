Misolic unterliegt Altmeister Monfils in Stockholm

Filip Misolic hat sich im Achtelfinale des ATP-Tennisturniers von Stockholm Altmeister Gael Monfils geschlagen geben müssen. Der 22-jährige Steirer unterlag beim 250er-Event dem 15 Jahre älteren Franzosen am Donnerstag mit 4:6,3:6.

Der aus der Qualifikation in den Hauptbewerb vorgestoßene Misolic hatte in der ersten Runde überraschend den Briten Daniel Evans geschlagen. Gegen Monfils kam der Weltranglisten-181. aber rasch in Rückstand. Misolic fand beim Stand von 2:3 die Chance auf ein Rebreak vor, Monfils holte sich aber das Game und in Folge auch den ersten Satz.

Im zweiten gelang dem ehemaligen Top-Ten-Spieler erneut schnell das Break zum 2:1, er ließ danach nichts mehr zu. Nach 74 Minuten Spielzeit nahm Monfils dem Außenseiter aus Österreich noch einmal das Aufschlagspiel zum Endstand ab.