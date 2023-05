Misolic in French-Open-Qualifikation ausgeschieden

Die Tennis French Open 2023 gehen ohne Filip Misolic über die Bühne. Der 21-jährige Steirer unterlag am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde in Paris Andrea Vavassori aus Italien klar und deutlich mit 4:6,1:6 und muss sein Debüt auf Grand-Slam-Ebene verschieben. Ebenfalls noch im Einsatz sind am Mittwoch Sebastian Ofner sowie im direkten Duell Jurij Rodionov und Dennis Novak.

Der Steirer fand nicht in die Partie

Misolic gab im ersten Durchgang sein drittes Aufschlagspiel ab und konnte sich selbst beim Service des 28-jährigen Italieners keine Breakchancen erarbeiten. Damit war der Satz fort. Im zweiten Set kassierte der 142. der Weltrangliste gegen den um sechs Ränge schlechter platzierten Vavassori ein frühes Break zum 1:2 und brachte im Anschluss kein Service mehr durch. Nach 1:19 Stunden Spielzeit war das Abenteuer Roland Garros für Misolic für heuer zu Ende. Fix dabei beim zweiten Major des Jahres sind aus österreichischer Sicht bisher Dominic Thiem und Julia Grabher.