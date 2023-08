Misolic und Kraus in zweiter US-Open-Quali-Runde out

Österreichs Tennis wird bei den US Open im Einzel von keinen Qualifikanten verstärkt werden. Am Freitag verloren in der zweiten Runde der Ausscheidung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York auch Filip Misolic und Sinja Kraus. Misolic war beim 2:6,2:6 gegen den Belgier Kimmer Coppejans chancenlos. Und auch Kraus gelang gegen die als Nummer 5 gesetzte Greet Minnen kein Satzgewinn, sie unterlag mit 5:7,3:6. Die Matches waren wegen Regens lange unterbrochen.

Damit sind Sebastian Ofner, Dominic Thiem und Julia Grabher die einzigen rot-weiß-roten Vertreter im Hauptbewerb des mit 65 Millionen Dollar dotierten Majors in Flushing Meadows. Ofner spielt gegen den Portugiesen Nuno Borges, Thiem gegen den Kasachen Alexander Bublik und Grabher trifft auf die Chinesin Wang Xiyu. Alle drei werden bereits am Montag erstmals im Einsatz sein.