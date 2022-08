Misolic und Novak in US-Open-Qualifikation in zweiter Runde

Der Steirer Filip Misolic und der Niederösterreicher Dennis Novak sind am Dienstag (Ortszeit) in New York gegen US-Amerikaner in die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-US-Open eingezogen. Kitzbühel-Finalist Misolic besiegte den 18-jährigen Martin Damm 6:7(3),7:6(6),6:3, Novak den 24-jährigen Aleksandar Kovacevic 7:6(6),6:1. Ausgeschieden sind hingegen die Vorarlbergerin Julia Grabher und die Wienerin Sinja Kraus.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Filip Misolic gelang ein guter Auftakt in die US-Open-Quali/Archivbild

Grabher musste sich zum Auftakt der Ausscheidung für das Grand-Slam-Turnier der Slowakin Viktoria Kuzmova ebenso mit 3:6,3:6 beugen wie Kraus der Argentinierin Maria Carle. Am Mittwoch beginnen der Niederösterreicher Gerald Melzer gegen den Slowaken Jozef Kovalik, der Steirer Sebastian Ofner gegen den deutschen Kitzbühel-Halbfinalisten Yannick Hanfmann und die Oberösterreicherin Barbara Haas gegen die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove. Der Niederösterreicher Jurij Rodionov hatte sein Antreten krankheitsbedingt abgesagt. Misolic trifft in der zweiten Runde auf den als Nummer elf gesetzten Franzosen Corentin Moutet, Novak auf den Tschechen Dalibor Svrcina.