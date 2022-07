Misolic zieht in Kitzbühel ins Achtelfinale ein

Der Österreicher Filip Misolic hat am Montag bei den Generali Open in Kitzbühel sein erstes Spiel in einem ATP-Hauptbewerb gewonnen. Der 20-Jährige besiegte den Brasilianer Daniel Dutra da Silva 6:2,7:6(6). Im Achtelfinale trifft der gebürtige Steirer entweder auf Lorenzo Sonego (ITA) oder Pablo Andujar (ESP).

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Filip Misolic zog in Kitzbühel ins Achtelfinale ein

Zu Beginn des Matches wirkte Misolic etwas nervös, dies legte sich jedoch sehr schnell. Im ersten Satz nahm der Österreicher seinem Konkurrenten gleich zweimal den Aufschlag ab. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichener. Misolic gelang ein frühes Break zum 2:1. Beim Stand von 5:4 hatte er bei eigenem Aufschlag die Chance zum Ausservieren, Dutra da Silva gelang aber noch das Break. Der Satz ging in den Tie-Break, den der Lokalmatador nach 2:5-Rückstand noch drehte. Nach 1:53 Stunden verwertete Misolic seinen zweiten Matchball.