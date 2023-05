Misolic zog als erster Spieler ins Mauthausen-Halbfinale ein

Der Steirer Filip Misolic ist am Freitag als erster Spieler ins Halbfinale des ATP-100-Challengers von Mauthausen eingezogen und hielt damit die Chance auf eine nur österreichisch besetzte Vorschlussrunde am Leben. Der 21-Jährige besiegte den als Nummer drei gesetzten Argentinier Facundo Bagnis 3:6,6:4,6:1 und trifft nun am Samstag auf seinen engeren Landsmann Sebastian Ofner oder den Franzosen Hugo Gaston. Auch Dominic Thiem und Dennis Novak haben noch die Halbfinalchance.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Filip Misolic steht im Mauthausen-Halbfinale/Archivbild

Der als Nummer fünf eingestufte Misolic geriet zu Beginn 1:4 ins Hintertreffen, machte das Break gegen sich zwar wieder wett, doch der Satz war letztlich weg. "Ich habe am Anfang Schwierigkeiten gehabt mit seiner Taktik, er hat mir immer über die Rückhand gespielt", erklärte der Lokalmatador im ORF-Interview. Misolic habe die Taktik dann umgestellt und nach einem Blitzstart in den zweiten Satz kurzfristige Probleme überwunden. "Im dritten Satz habe ich gleich aggressiv gespielt, er ist vielleicht mental gefallen." Nach der Partie von Ofner (6) tritt der topgesetzte Dominic Thiem gegen den 17-jährigen Kroaten Dino Prizmic in Aktion. Auf dem Nebencourt bekommt es Novak mit dem Serben Hamad Medjedovic zu tun.