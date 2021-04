Monte Carlo: Wo Österreich nur dank seiner Historie glänzt

Monte Carlo bietet den Schauplatz zum Start in die Sandplatzsaison. Erstmals seit Jahren ohne Österreicher, doch die Erinnerungen bleiben.

Der malerische Center Court an der Côte d'Azur, der mit Spannung erwartete Start in die Sandplatzsaison und Erinnerungen an große rot-weiß-rote Erfolge - der Klassiker in Monte Carlo gehört zweifellos zu den Höhepunkten im Tennisjahr. Der heuer erstmals seit vielen Jahren ohne einen Österreicher im Einzel in Szene geht. Dominic Thiem lässt das am Sonntag beginnende ATP-1000-Turnier aus bekannten Gründen aus und die zweite Garde ist nicht qualifiziert.

Für die Sternstunde schlechthin im Fürstentum sorgte Thomas Muster 1995, ...