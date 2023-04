München zeigte "Lokalmatador" Dominic Thiem klar, wo er steht

Beim halben Heimspiel vor traumhafter Kulisse wurde klar: Österreichs Tennisstar ist besser als sein Ranking, aber noch fehlt viel zu den Besten.

18 Grad und Sonnenschein statt fünf Grad und Nieselregen sowie ein Publikum hinter sich wie bei einem Heimspiel - Dominic Thiem hat die prächtige Kulisse beim ATP-Turnier in München am Freitag zu einem Comeback im Achtelfinale nutzen können, sein erstes Halbfinale in diesem Jahr dann aber recht deutlich verpasst. Zunächst drehte Österreichs Tennisstar das am Vorabend wegen Dunkelheit bei 5:7, 3:3 unterbrochene Duell mit Marc-Andrea Hüsler zum 5:7, 6:4, 6:4. Wenig später war dann gegen Taylor Fritz, Nummer zehn der ...