Murray-Comeback im US-Open-Einzel "unwahrscheinlich"

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray hat wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Tennis-Einzel. Es sei "unwahrscheinlich", dass er rechtzeitig zu den US Open fit genug sei, sagte der dreifache Grand-Slam-Sieger am Dienstag, nachdem er zusammen mit Serena Williams in die dritte Runde des Mixed-Wettbewerbs von Wimbledon eingezogen war. Im Doppel ist der Schotte bereits ausgeschieden.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Murray im Mixed mit Serena Williams erfolgreich unterwegs