Murray unterlag bei Comeback in Cincinnati

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray hat am Montag in Cincinnati bei seinem Comeback im Tennis-Einzel gegen Richard Gasquet 4:6,4:6 verloren. Damit wäre der Franzose der Auftaktgegner von Dominic Thiem. Der Niederösterreicher hat sich in Folge einer Verkühlung aber vorerst noch offengelassen, ob er am Mittwoch antreten wird. Gasquet führt jedenfalls im Head-to-Head gegen Thiem 2:0.

SN/APA (AFP/GETTY)/Rob Carr Gasquet war für Murray zu stark