Murray unterzog sich Hüftoperation

Tennis-Star Andy Murray hat sich zum zweiten Mal einer Hüftoperation unterzogen. Der Eingriff habe am Montag in London stattgefunden, teilte der frühere Weltranglisten-Erste am Dienstag via Instagram mit. "Ich habe jetzt eine Metallhüfte. Bin noch ein bisschen angeschlagen, aber hoffentlich ist das das Ende meiner Hüftschmerzen", schrieb Murray.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Tennis-Star Andy Murray