Nach der Verurteilung: Was Boris Becker von Steffi Graf unterscheidet

Kein Vergleich. Zwei Superstars des Tennis in zwei Welten. Während Boris Becker das Rampenlicht suchte, mied Steffi Graf die Öffentlichkeit. Die beiden Deutschen ähnelten sich nur in ihren Triumphen. Schulden wurden am Ende nur Becker zum Verhängnis. Und wie.

SN/imago-schmidt Steffi Graf und Boris Becker.