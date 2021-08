Nach Thiem beendet auch Nadal Saison vorzeitig

Nach Dominic Thiem, der am Mittwoch wegen seiner Handgelenksverletzung seine Saison vorzeitig beenden musste, hat nun auch Rafael Nadal 2021 abgehakt. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien begründete den Schritt zehn Tage vor Beginn der US Open ebenfalls mit einer Verletzung. "Ich muss euch informieren, dass ich leider die Saison 2021 beenden muss. Ehrlich gesagt, leide ich an meiner Fußverletzung seit einem Jahr viel mehr als ich sollte und muss mir etwas Zeit geben."

SN/APA/AFP/MARTIN BUREAU Rafael Nadal muss seine Saison vorzeitig beenden/Archivbild

Damit fehlt bei den am 30. August beginnenden US Open nach Titelverteidiger Thiem und dem ebenfalls schon länger verletzten Roger Federer, der wegen einer weiteren Operation mehrere Monate ausfallen wird, ein weiterer Topstar. Für Novak Djokovic, der in New York mit einem weiteren Titelgewinn den "Grand Slam" schaffen könnte, ist diese Aufgabe damit nicht schwieriger geworden. Er könnte nach Don Budge (USA/1938) und Rod Laver (AUS/1962, 1969) der insgesamt dritte Spieler werden, der alle vier Majors innerhalb des gleichen Kalenderjahres gewinnt.