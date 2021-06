Nadal gegen Djoković: "Ein Match wie kein anderes"

Rafael Nadal gegen Novak Djoković: Der Halbfinalschlager von Roland Garros elektrisiert. Der Spanier ist im ewigen Duell der Superstars der (klare) Favorit, auch in der Gunst der Fans.

Es mag vorkommen, dass irgendwann auch das Beste an Reiz verliert. Das Beste ist in diesem Fall Rafael Nadal gegen Novak Djoković. Fans wie Experten und Kollegen sind sich aber einig, dass auch das 58. Aufeinandertreffen der beiden Allzeitlegenden elektrisiert. Obwohl es dem anderen Halbfinale der French Open zwischen Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev nicht ganz gerecht wird, so macht allein die Historie dieses Duell am Freitag (nicht vor 17.30 Uhr/live ORF Sport+ und Eurosport) zum vorweggenommenen Endspiel.

...