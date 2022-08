Nadal gibt Comeback bei Masters-Turnier in Cincinnati

Tennis-Superstar Rafael Nadal wird beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der kommenden Woche sein Comeback feiern. Das teilte der Spanier am Mittwoch auf seinem Instagram-Account mit. Zuletzt hatte Nadal vor einem Monat in Wimbledon aufgeschlagen, dort aber aufgrund einer Bauchmuskel-Verletzung vor dem Halbfinale zurückziehen müssen. Auch ein Antreten bei den derzeit stattfindenden Canadian Open in Montreal musste der 36-jährige Weltranglistendritte absagen.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Nadal feiert sein Comeback

Beim Hartplatz-Turnier von Cincinnati im Vorfeld der US Open werden unter anderem Dominic Thiem und Novak Djokovic fehlen. Thiem muss aufgrund einer Atemwegsinfektion aussetzen, der Serbe Djokovic darf wegen einer fehlenden Covid-19-Impfung nicht in die USA einreisen.