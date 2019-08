Nadal sicher, Zverev mit Mühe ins Montreal-Viertelfinale

Rafael Nadal hat sich am Donnerstag im Achtelfinale des Masters-1000-Events in Montreal keine Blöße gegeben. Der Titelverteidiger fegte Guido Pella (ARG) 6:3,6:4 vom Court. Der 33-jährige Spanier trifft im Viertelfinale auf den als Nummer 7 gesetzten Italiener Fabio Fognini. Weit schwerer tat sich Alexander Zverev beim 7:5,5:7,7:6(5) in 2:44 Stunden über den Georgier Nikolos Basilaschwili.

SN/APA (AFP/Getty)/Minas Panagiotak Spanier schon im Viertelfinale