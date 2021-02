Nadal verzichtet angeschlagen auf ATP Cup

Tennisstar Rafael Nadal lässt den Auftakt des ATP Cups in Melbourne wegen Rückenproblemen aus. Er und sein Team hätten entschieden, "heute nicht das erste Match des ATP Cup hier in Melbourne zu spielen, da ich einen steifen unteren Rücken habe. Hoffentlich geht es mir am Donnerstag besser", schrieb der Weltranglisten-Zweite auf Twitter. Vorjahresfinalist Spanien startet am Dienstag in die zweite Auflage des Nationen-Wettbewerbs gegen Gastgeber Australien.

SN/APA (AFP)/BRENTON EDWARDS Rafael Nadals Rücken spielte nicht mit

Österreichs Team mit dem Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem verlor den Auftakt in den mit 4,5 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Bewerb gegen Italien mit 1:2. Titelverteidiger Serbien hingegen gewann angeführt vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic mit 2:1 gegen Kanada. Der Weltranglisten-Erste setzte sich angefeuert von tausenden Fans gegen Denis Shapovalov im Einzel 7:5,7:5 sowie später auch mit Doppelpartner Filip Krajinovic durch. Im Melbourne Park starten am 8. Februar die Australian Open. Auch dort sollen dann trotz Corona-Pandemie bis zu 30.000 Menschen pro Tag der Tenniselite zusehen dürfen. Quelle: Apa/Dpa