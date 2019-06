Nadal zum zwölften Mal im French-Open-Halbfinale

Das "Traum"-Halbfinale der French Open heißt Rafael Nadal gegen Roger Federer. Der 33-jährige Nadal besiegte in einem vom Regen unterbrochenen Viertelfinale am Dienstag Kei Nishikori (JPN-7) klar nach 1:51 Stunden mit 6:1,6:1,6:3. Kurze Zeit später schaffte auch der 37-jährige Roger Federer die Rückkehr ins Paris-Halbfinale. Er rang Stan Wawrinka in 3:35 Stunden mit 7:6(4),4:6,7:6(5),6:4 nieder.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Britin Johanna Konta feierte weiteren Sieg