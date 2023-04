Neue Ansätze bei Dominic Thiem sollen in München Früchte tragen

Mentaltraining und härtere Arbeit sollen den Aufwärtstrend diese Woche beschleunigen. An München hat Österreichs Tennisstar prägende Erinnerungen.

Nach einem miserablen Saisonstart mit nur einem Sieg in drei Monaten hat sich Dominic Thiem zuletzt verbessert präsentiert. Diesen leichten Aufwärtstrend will Österreichs Tennisstar nun beim ATP-Turnier in München fortsetzen. Die Auslosung dafür scheint vielversprechend. Zum Auftakt am Dienstag (3. Match nach 11 Uhr/live Sky Sport Austria und im SN-Ticker) trifft Thiem auf den Franzosen Constant Lestienne.

Drei Siege in Estoril und vergangene Woche in Monte Carlo, wo er in Runde zwei Holger Rune unterlag, gegen den späteren ...