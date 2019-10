Nishikori und Kyrgios fallen für Turnier in Wien aus

Vorjahresfinalist Kei Nishikori muss in diesem Jahr verletzungsbedingt auf ein Antreten bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (19. bis 27. Oktober) verzichten. Der aktuelle Weltranglisten-Neunte ist nach seiner Ellbogen-Verletzung, wegen der er zuletzt auch bei den Tennis-Turnieren in Asien gefehlt hatte, nicht rechtzeitig fit geworden. Auch Nick Kyrgios sagte ab.

SN/APA (AFP/GETTY)/AL BELLO Kei Nishikori muss eine Zwangspause einlegen