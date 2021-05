Novak Djoković: "Die nächste Generation? Das sind wir"

Von wegen Wachablöse: Rafael Nadal und Novak Djoković haben vor Paris einmal mehr die Rangordnung hergestellt. Die beispiellose Ära wird so schnell nicht enden.

Es war das 59. Duell, das 28. in einem Endspiel, und seit Sonntag halten beide bei 36 Titeln auf höchster ATP-Ebene. 15 der vergangenen 17 Triumphe beim Masters-1000-Turnier in Rom gehen auf das Konto von Rafael Nadal und Novak Djoković. Es ist dies nur eine Auswahl an Zahlen und Rekorden, die - zusammen mit Roger Federer - vor der mittlerweile fast 20-jährigen Ära der Allzeitlegenden nicht für möglich gehalten wurden. Serien, die weiter prolongiert werden und daher wiederum, so unglaublich ...