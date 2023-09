Novak Djokovic´ - ein so widersprüchlicher Charakter

Wie tickt der erfolgreichste Tennisprofi aller Zeiten? "Er ist weit weg von dem, wie ihn die Leute oft sehen", erzählen zwei Manager von österreichischen Unternehmen, mit denen Djokovic´ eng zusammenarbeitet.

Kaum jemand hat daran gezweifelt und diese wenigen Zweifler hat Novak Djoković wieder einmal eines Besseren belehrt. Der Serbe ist (wieder) und bleibt der beste Tennisspieler der Welt - in der Gegenwart und in der Geschichte. In Djoković-Manier, mit etwas ...