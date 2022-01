Novak Djokovic droht nun nächstes Ungemach

Tennisstar Novak Djokovic hat auf einem Einreiseformular nach Australien falsche Angaben gemacht. Dies könnte nun für weitere Probleme mit den australischen Behörden sorgen. Am Mittwoch ging der Sportler deswegen in die Offensive und beichtete seine Fehler öffentlich. Ob ihm das angesichts der strengen australischen Grenzpolitik hilft, ist fragwürdig. Eine Entscheidung soll es am Donnerstag geben - dem Tag der Auslosung für die Australian Open.

SN/AFP Darf Novak Djokovic bei den Australian Open antreten?