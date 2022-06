Novak Djokovic´ ist "extramotiviert"

Als Titelverteidiger und Topfavorit eröffnet Djoković Wimbledon - sein erst zweites und wohl auch schon wieder letztes Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr. Auch Andy Murray traut sich auf dem heiligen Rasen noch einmal viel zu.

Vor mittlerweile fünf Jahren, als Roger Federer 2017 seinen letzten Titel in Wimbledon holte, hieß der Turniersieger nicht Novak Djoković. Der Serbe geht nicht zuletzt deshalb als Topfavorit in den Rasenklassiker. Als Titelverteidiger ist es ihm vorbehalten, das geschichtsträchtigste Tennisturnier am Montag (13.30 Uhr/live Sky) zu eröffnen. Und obwohl er praktisch ohne Matchpraxis auf Rasen ist, formuliert er sein Ziel vor dem Auftakt gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon auch klar: "Es gibt keinen Grund, warum ich nicht daran glauben sollte, ...