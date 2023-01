Novak Djokovic´ muss bis zuletzt um Start bei Australian Open bangen

Der Serbe laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

Neun Mal hat Novak Djokovic "sein Turnier" bereits gewonnen, nun wird die Liebesbeziehung zu den Australian Open aber zum zweiten Mal einem Härtetest unterzogen. Im Vorjahr hatte eine Posse um die Einreise und Starterlaubnis aufgrund seiner fehlenden Coronaimpfung mit einem Skandal, der Abschiebung, geendet. Heuer kämpft der Serbe mit körperlichen Problemen. Djoković laboriert an Oberschenkelprobleme, hatte daher ein Training bereits abbrechen müssen und am Montag die Einheit sogar ganz abgesagt. Eine reine Vorsichtsmaßnahme oder steckt mehr dahinter? Bis zuletzt versuchte Djoković, der sich in Melbourne größter Beliebtheit erfreut, seine Fans zu beruhigen: "Es ist kein großes Problem. Ich hoffe, es bereitet mir keine Schwierigkeiten." Sein Auftaktmatch gegen Roberto Carballés Baena war jedenfalls noch für Dienstag (2. Match nach 9 Uhr MEZ) angesetzt.

Am ersten Turniertag kamen alle Topstars weiter. Titelverteidiger Rafael Nadal musste 3:41 Stunden kämpfen, besiegte Jack Draper aber 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Nadal ließ den 21-jährigen, von Krämpfen geplagten, Briten am Ende körperlich alt aussehen. Einen Fanliebling hat das Turnier allerdings bereits verloren, Nick Kyrgios musste wegen Kniebeschwerden sein Antreten im Vorfeld absagen.