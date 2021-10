Novak erbt die Wien-Wildcard von Djoković

Der Tennisklassiker in der Stadthalle geht damit doch mit einem Österreicher im Hauptbewerb in Szene. Und mit vielen Topstars, sodass trotz (oder dank?) 2-G-Regel viele Zuschauer erwartet werden.

Fünf Top-10-Spieler und zwölf aus den besten 20 - für das an Weltklassespielern bestbesetzte Wiener Stadthallenturnier aller Zeiten hatten die Veranstalter schon in den vergangenen Wochen gesorgt. Nun bügelten Turnierdirektor Herwig Straka und Co. auch den letzten kleinen "Makel" aus und vergaben die letzte Wildcard an Dennis Novak, womit der Hauptbewerb am Montag doch noch mit österreichischer Beteiligung beginnt. Novak erbte quasi die "Freikarte" von Novak Djoković. "Er war bis Donnerstag ein Thema", sagt Straka, der mit der Verpflichtung des ...