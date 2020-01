Novak im Hauptbewerb der Australian Open gegen Hurkacz

Dennis Novak hat bei den Australian Open am Samstag zum fünften Mal die Qualifikation für ein Tennis-Grand-Slam-Turnier geschafft. Der 26-Jährige setzte sich in Melbourne in der dritten Runde gegen den Japaner Hiroki Moriya mit 7:6(5),6:2 durch und trifft im Hauptbewerb erstmals auf den als Nummer 31 gesetzten Polen Hubert Hurkacz. Barbara Haas verpasste hingegen den Einzug in den Hauptbewerb.

SN/APA (AFP/Archiv)/WILLIAM WEST Dennis Novak überstand alle drei Qualifikations-Runden