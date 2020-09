Die am Montagvormittag vorgenommene Auslosung des Generali Open der ATP-Tennis-Tour in Kitzbühel hat dem Niederösterreicher Dennis Novak einen noch zu bestimmenden Qualifikanten als Auftaktgegner gebracht. Der Steirer Sebastian Ofner trifft auf den Moldauer Radu Albot. Beide Lokalmatadoren sind per Wildcard dabei. Die vom Italiener Fabio Fognini angeführten Top Vier haben ein Auftakt-Freilos.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Novak kennt seinen Auftakt-Gegner noch nicht

Quelle: APA