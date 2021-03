Novak scheitert wie 2020 schon in 1. Marseille-Runde

Für Dennis Novak ist beim mit 610.315 Euro dotierten Hartplatz-Tennis-Turnier in Marseille bereits in der ersten Runde Endstation gewesen. Der 27-jährige Weltranglisten-98. gewann im Duell mit dem französischen Wild-Card-Spieler Hugo Gaston am Montag zwar den ersten Satz, musste sich am Ende aber noch mit 6:3,4:6,1:6 geschlagen geben. Damit endete auch Novaks zweiter Antritt in Marseille nach 2020 mit einem Out in der ersten Runde des Hauptbewerbes.

SN/APA (AFP)/PASCAL GUYOT Für Dennis Novak ist das Turnier in Marseille schon wieder Geschichte

Österreichs Nummer zwei legte auf französischem Boden einen Traumstart hin, Breaks zum 2:1 und 4:1 waren der Grundstein für den Gewinn des ersten Satzes. Gaston nahm Novak zwar zum 2:4 einmal den Aufschlag ab, das war aber zu wenig für die Wende. Der Niederösterreicher verwertete seinen dritten Satzball zum 6:3. Im zweiten Durchgang war bereits das erste Game entscheidend, das Gaston bei Aufschlag von Novak für sich entschied. Weitere Breaks blieben aus. Im Entscheidungssatz lag der ÖTV-Akteur schnell mit 0:4 zurück, die Niederlage war damit schon so gut wie besiegelt. Nach fast exakt zwei Stunden beendete der Ranglisten-166., der im French-Open-Achtelfinale 2020 Dominic Thiem in fünf Sätzen unterlegen war, die Partie mit seinem ersten Matchball. Zuletzt in Montpellier war Novak erst im Viertelfinale am deutschen Qualifikanten Peter Gojowczyk gescheitert.