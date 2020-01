Novak vergibt zum Melbourne-Start gegen Hurkacz Sieg

Der Niederösterreicher Dennis Novak hat am Dienstag in Melbourne eine große Chance auf seinen erstmaligen Einzug in die zweite Runde der Tennis-Australian-Open vergeben. Der 26-Jährige verlor gegen den als Nummer 31 gesetzten Polen Hubert Hurkacz nach 3:05 Stunden trotz 2:0-Satzführung 7:6(4),6:1,2:6,3:6,4:6. Novak bleibt damit bei zwei Grand-Slam-Matchsiegen, beide erreicht 2018 in Wimbledon.

