Österreich fiebert der "Heim-WM" entgegen

Voller Euphorie blicken die Verantwortlichen von Österreichs Tennis-Nationalteam dem Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck (25. bis 30. November) entgegen. Sportdirektor Jürgen Melzer und Kapitän Stefan Koubek freuen sich nicht nur auf die Gruppenspiele gegen Serbien und Deutschland, sondern rechnen sich auch gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale aus. Vorausgesetzt, Topstar Dominic Thiem führt, wie die beiden erwarten, die Mannschaft an. Allein dass Innsbruck neben Turin und dem Hauptspielort Madrid den Zuschlag erhalten habe, sei für Österreich eine außergewöhnliche Gelegenheit, wie ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda betont. Diese will man nun mit dem hoffentlich zahlreichen Publikum in der Olympiahalle im Rücken auch sportlich nutzen. "Das ist wie eine Tennis-WM. Dass wir die in Österreich haben, ist unglaublich. So können wir den Davis Cup wieder so erleben, wie wir ihn aus der Vergangenheit mit Heimspielen kennen", sagt Melzer. Der Rekordnationalspieler, der heuer bei den restlichen drei Grand-Slam-Turnieren seine Abschiedstournee gibt, stünde sogar als Ersatz im Doppel parat, sofern Philipp Oswald, Oliver Marach oder Alexander Peya (derzeit verletzt) ausfallen würden. "Positive Signale" von Thiem Kapitän Koubek erwartet, so die Coronapandemie Fans zulässt, "eine Tennisparty, die ihresgleichen sucht". Hauptverantwortlich dafür ist freilich Dominic Thiem. Obwohl die Gespräche mit dem Weltranglistenvierten erst geführt werden, gehen Melzer und Koubek stark davon aus, dass Thiem dabei ist. "Es gab schon positive Signale von ihm. Natürlich sind noch einige Dinge zu klären, aber es würde mich sehr überraschen, wenn er das auslassen würde", sagt Melzer. Holt Österreich den Gruppensieg, dann gäbe es gegen den Sieger von Pool B (England, Frankreich, Tschechien) sogar noch ein Viertelfinale vor heimischem Publikum. Qualifiziert man sich als einer der zwei besten Gruppenzweiten für das Viertelfinale, würde man direkt nach Madrid übersiedeln, wo auch Halbfinale und Endspiel steigen. Koubek macht klar, dass das Ziel, der Aufstieg in die K.-o.-Runde, ob der hochkarätigen Gegner wie Novak Djoković oder Alexander Zverev nur mit dem rot-weiß-roten Aushängeschild zu realisieren ist: "Nur mit Dominic haben wir eine Chance. Und ich bin guter Dinge, dass er dabei ist." Am Finanziellen darf es jedenfalls nicht scheitern. Das hoch dotierte Finalturnier ist sowohl für die nationalen Verbände als auch für die Spieler, die sich ihren Pot untereinander aufteilen, sehr lukrativ. Zahlen wollte Schweda aber nicht nennen. Suche nach Form und Sponsor Österreichs Nummer zwei ist Dennis Novak. Der Weltranglisten-110. hat vor allem im Davis Cup immer wieder groß aufgezeigt, agiert in diesem Jahr bisher aber weit unter seinen Möglichkeiten. "Das war bis jetzt viel zu wenig. Dennis hat sich jetzt (wie Thiem, Anmerkung) eine Auszeit genommen, und ich glaube aber, dass er dann stark zurückkommt", sagt Koubek. Aber nicht nur die Hoffnung auf ansteigende Form der Hauptdarsteller ist berechtigt. Auch die Suche nach einem Teamsponsor sollte ob des spektakulären Höhepunkts am Saisonende erfolgreich abgeschlossen werden. "Wir wollen bald einen starken Partner präsentieren", sagt Schweda.